Vrijheid, zelfstandigheid én de nodige zorg voor ouderen: het kan wel degelijk, bewijst vzw Astor in Geel

De filosofie van vzw Astor is om ouderenzorg weer een volwaardige plaats te geven in samenleving. Michiel Verhaegen is de bezieler van dit project. Als architect was hij vaak gefrustreerd over de woonzorgcentra die hij zelf mee ontwierp. Dankzij een project van Vlaams oud-minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en de Vlaamse bouwmeester kreeg zijn visie vorm.