Waarom videochatten amper iets kost: "Je betaalt heel vaak met je gegevens"

Je wil je niet voorstellen hoe 2020 zou geweest zijn zonder de mogelijkheid om te videobellen of te videochatten. Het was vaak de enige manier om elkaar dit jaar tegelijk te kunnen spreken en zien. De diensten die het mogelijk maken bestaan al jaren, maar nooit werden ze zo intensief gebruikt als het voorbije jaar.

Eén lange vergadering die meer dan 57.000 jaar duurt

Technologiejournalist Loutfi Belghmidi van VRT NWS zocht enkele cijfers op bij de grootste spelers en viel net niet van zijn stoel.

Google Meet kan dagelijks rekenen op ongeveer 100 miljoen gebruikers.

Zo’n 155 miljoen mensen nemen dagelijks deel aan een Teams Meeting.

Bij Zoom ligt dat cijfer zelfs nog hoger: 200 miljoen.

Nog spectaculairder is de tijd die we online met elkaar doorgebracht hebben. "In de periode van oktober tot december dit jaar (dus nog geen 3 maanden) noteerde Microsoft Teams alleen al 30 miljard samenwerkingsminuten. Dat valt qua duur te vergelijken met één meeting die meer dan 57.000 jaar onafgebroken doorgaat", vertelt Belghmidi.

‘Is gratis ook echt gratis?

We teamen, skypen en zoomen er op los en we moeten daar vreemd genoeg zelden voor betalen. Verrassend, want de bedrijven achter die diensten moesten het voorbije jaar net meer investeren dan ooit om aan de grote vraag te voldoen.

Elk bedrijf heeft z’n eigen verdienmodel. Al lijkt het er wel op dat sommige spelers dit jaar vooral geïnvesteerd hebben in de toekomst in plaats van echt winst te maken.

Zoom

Zoom bijvoorbeeld biedt zijn diensten gratis aan voor een-op-een gesprekken of meetings tot 40 minuten. Wil je langer vergaderen met meer mensen, dan moet je betalen. Het bedrijf wil volgens Belghmidi vooral een goed product aanbieden. "Door allerlei extra functies aan te bieden, hoopt het bedrijf dat mensen op termijn voor de betalende versie kiezen. Daarom zetten ze sterk in op het gebruiksgemak, zoals aparte vergaderruimtes binnen een meeting."

In het begin kreeg Zoom wel kritiek op het feit dat de gesprekken niet beveiligd (versleuteld) waren. "Dat zorgde ervoor dat ‘zoombombing’ mogelijk werd: mensen konden inbreken in vergaderingen. Dat komt omdat je alleen een link nodig hebt voor een Zoom meeting en geen account", aldus Belghmidi.

Teams

Microsoft Teams is de laatste maanden echt aan een opmars bezig binnen bedrijven. En daar vindt Belghmidi een logische verklaring voor. "Het voordeel voor Teams is dat het verwerkt is in office 365, het softwarepakket waar ook Word, PowerPoint en Excel in zit. Heel veel bedrijven gebruiken dat pakket, waardoor de stap naar Teams makkelijk is gezet."

De Teams-app is dus niet gratis, je betaalt hem via de Office 365-licentie. Microsoft kopieert trouwens enkele populaire functionaliteiten van Zoom, in de hoop ook Zoom-gebruikers te overtuigen.

Meet

Google Meet is aan een inhaalbeweging bezig. Google heeft de dienst de laatste maanden versterkt en gebruikt ook een ander verdienmodel dan veel concurrenten.

Meet is gratis, maar je hebt wel een Google-account nodig om ermee te werken. En daar zit de sleutel van het verdienmodel, vertelt Belghmidi. "We weten intussen allemaal dat dat betekent dat Google jouw gegevens zal delen met adverteerders. Je mag je dus aan gerichte reclame verwachten. Je kunt met Meet tot een uur ‘gratis’ vergaderen met maximaal 100 mensen, maar die betalen dus allemaal met hun persoonlijke gegevens."

De uitgebreidere betalende versie van Meet kost 8 euro per maand. Die prijs is voordeliger dan bij de concurrentie, omdat Google ook geld verdient met de advertenties.

Huis, tuin en keuken

Teams, Google Meet en Zoom worden vooral voor officiële vergaderingen gebruikt. Voor meer informele bijeenkomsten bestaan er andere platformen. Afhankelijk van hoeveel mensen je wil spreken en welke smartphone je gebruikt, kun je kiezen uit heel wat verschillende apps.

Denk aan Houseparty, Facetime, Snapchat, Google Duo, Facebook Messenger of WhatsApp.

Voor die apps hoef je in principe niet te betalen. Weet alleen dat online niets echt gratis is. Als je je portefeuille niet hoeft boven te halen, betaal je bij de meeste van die platformen met je gegevens.

Facetime zit wel geïntegreerd in de producten van Apple. Maar we weten allemaal dat die niet goedkoop zijn. Het gebruik van de app zit al verrekend in de aankoopprijs van iPhone of iPad.

Bye bye Skype

‘En Skype dan?’ denk je wellicht. Veel mensen zeggen nog altijd ‘we gaan skypen’, want het bedrijf was een pionier op het vlak van videochat.

Belghmidi beaamt dat die uitspraak goed ingeburgerd is. Maar toch voorspelt hij dat Skype geen al te lang leven meer beschoren is. "In de toekomst zullen we die naam niet vaak meer horen. Microsoft heeft Skype overgenomen, en is niet van plan om daar nog veel in te investeren. Op termijn zal Skype dan ook verdwijnen."