Verpleegkundige Saghine Lampaert: "2021 wordt een overgangsjaar waarin hopelijk alweer wat meer mag"

De coronacijfers zijn weer aan het stijgen en dat voelt ook Saghine Lampaert, kersvers West-Vlaams ambassadeur en spoedverpleegkundige in het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt. "Het wordt alweer wat drukker in het ziekenhuis. En ondertussen blijft ook de zorg voor de andere patiënten doorgaan. Maar ik heb hoop nu het vaccin er is, al blijft de vraag hoe lang het zal duren voor voldoende mensen zijn ingeënt."

Lampaert denkt dat 2021 een overgangsjaar wordt. "Grote evenementen, zoals festivals, zullen volgens mij nog altijd niet kunnen. Maar hopelijk zullen we tegen de zomer toch alweer met een 10-tal vrienden kunnen samenzitten op terras."