Acteur Wim Opbrouck wordt na ambassadeur van West-Vlaanderen ook ereburger van Harelbeke

Misschien had "Ten Oorlog" hem de weg gewezen, want de Oorlog dook later nog op in Opbroucks carrière. De provincie West-Vlaanderen sprak hem aan om mee zijn schouders te zetten onder "Gone West", de culturele herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. Met "Ode aan de Ode" bracht hij ook een interactief eresaluut aan de klaroenblazers van de Last Post in Ieper, naar aanleiding van de 30.000ste Last Post onder de Menenpoort. In de nasleep toerde hij nog met "We shall overcome", een muziekprogramma waarin hij een nieuw leven gaf aan de pacifistische protestliederen van de jaren '60 en later.