Woonzorgcentrum in Sint-Pieters Woluwe krijgt eerste coronavaccins in Brussels Gewest

De eerste coronavaccins zullen in drie woonzorgcentra toegediend worden op maandag 28 december om 11 uur. Er is één woonzorgcentrum per gewest geselecteerd, meldt het coronasecretariaat. Voor Brussel is het Woonzorgcentrum Notre Dame de Stockel in Sint-Pieters-Woluwe uitgekozen. De vaccinaties gebeuren in aanwezigheid van de Brusselse minister van volksgezondheid, Alain Maron.