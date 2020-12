Kardinaal die vrijdag "langdurig en intensief" met paus Franciscus sprak, met COVID-19 in ziekenhuis opgenomen

Een van de zieke kardinalen is Konrad Krajewski (57). Hij beheert de goede doelen van paus Franciscus en is de zogenoemde "aalmoezenier" van het Vaticaan. Hij is opgenomen in het ziekenhuis met symptomen van een longontsteking.

Krajewski brengt een groot deel van zijn tijd door met daklozen in Rome. Hij heeft op verzoek van de paus vlak bij het Sint-Pietersplein een kliniek opgezet waar daklozen zich kunnen wassen. Ook de Italiaanse kardinaal Giuseppe Bertello van 78 jaar, de gouverneur van Vaticaanstad, is positief getest. Hij zou in thuisisolatie zitten.