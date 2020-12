Ziekenhuizen ontvangen uitzonderlijk veel attenties als steun: "Van kaartjes tot kreeftensoep en gratis strijk"

Vroeger was het vooral de juf op school die een cadeautje kreeg op het einde van het jaar, maar dit jaar hebben we de zorgverleners ontdekt om een geschenkje aan te geven. Nog nooit hebben ziekenhuizen zoveel attenties gekregen als in 2020. Natuurlijk heeft dit alles te maken met de coronacrisis. Radio 2 West-Vlaanderen belde 3 ziekenhuizen op met de vraag: "Welk cadeau is blijven hangen?". Voor Delphine Deneir van het AZ West in Veurne was dat toch wel het aanbod om de strijk te doen voor de verpleging: "Een dame met een nieuwkuiswinkel in Veurne heeft voorgesteld om dat voor ons te doen, wat zeer welgekomen was tijdens de coronadrukte. En zelfs nu de winkels weer open zijn, blijft ze dat doen. Ook heel leuk was de videoboodschap die we kregen van een paar bv's uit de regio: Will Tura, Carl Vannieuwkerke en Elise Crombé."

