(Te) veel volk in de winkelstraat? Nieuwe app brengt de drukte in kaart

Daar proberen Orange, technologiebedrijf Cronos en evenementenbureau acTVty nu een oplossing voor te vinden. Zij lanceren vandaag Crowdsurfer, een gratis app waarmee je kan zien of er ergens teveel mensen samen komen. Wil je gaan shoppen op de Meir in Antwerpen of de Bruul in Mechelen? Dan kan je in de app op voorhand controleren of het er druk is. De app laat je aan de hand van een kleurcode weten of er veel volk is of niet. Kleurt de plek rood, dan blijf je best weg. Bij geel is de kust veilig. Als de zone groen kleurt dan kan je in alle rust gaan winkelen.