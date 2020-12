1 jaar corona: hoe uitzonderlijk is deze pandemie en wat verwachten virologen voor de toekomst?

Het is vandaag exact één jaar geleden dat in een ziekenhuis in de Chinese stad Wuhan het nieuwe coronavirus is ontdekt. In een razend tempo verspreidde dat virus zich over de hele wereld en werd bijna elk land gedwongen tot drastische maatregelen. Het coronavirus houdt de hele wereld nu al een jaar in zijn greep. Hoe uitzonderlijk is dat? En wat verwachten virologen voor de toekomst?