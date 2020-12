Al 148.000 dossiers tegen corona-overtreders opgestart sinds maart: "Ook tijdens eindejaar absolute prioriteit"

De parketten maakten van de handhaving en opvolging van coronamaatregelen prioriteit. "Dat zie je ook in de cijfers, maar in twee procent van alle correctionele coronadossiers is er sprake van een seponering omwille van andere prioriteiten", benadrukt Schoonjans. 22.963 verdachten zagen hun dossiers geklasseerd worden omdat er onvoldoende bewijzen waren, of omdat er geen sprake was van een misdrijf.