Hypermodern bezoekerscentrum Lam Gods bijna af, wij kregen nu al een rondleiding

Ze verwachten jaarlijks honderdduizenden bezoekers voor het nieuwe bezoekerscentrum. Naast de kathedraal is daarom een nieuwe glazen constructie gebouwd met trappen en liften om die bezoekers vlot te laten passeren. Het hele bezoekerscentrum is daardoor ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel.

De glazen constructie is met respect voor het eeuwenoude gebouw ontworpen, legt architect Philippe Depotter uit. "De leuningen zijn in messing uitgevoerd en het materiaal komt ook terug in de kathedraal", zegt hij. "De zuilen zijn bekleed met hetzelfde materiaal. De bedoeling was om het ambachtelijke van de kathedraal terug te brengen in de nieuwbouw."

Lees verder onder de foto: