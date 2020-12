Biostatisticus Geert Molenberghs blikt terug op 2020: "Dit had niemand verwacht"

Op 7 mei zei Molenberghs op Radio 2 Limburg nog het volgende: "We moeten een slag om de arm houden en zorgen dat de situatie niet uit de hand loopt. De brandweer moet klaarzitten om de brand te blussen, en die brandweer zijn de contacttracers. Die zijn van onschatbare waarde."

Is dat blussen dan ook gelukt? Toch niet helemaal, als de biostatisticus terugkijkt. "Als we terugkijken naar de zomer, dan zien we toch dat in juni in onder andere Antwerpen en Brussel veel besmettingen zijn bijgekomen. Er was dus sprake van een kleine zomergolf, daar moeten we eerlijk over zijn. Dan heb je die zeer felle tweede golf van dit najaar. Daaruit kan je concluderen dat we iets vroeger hadden moeten beginnen aan dat blussen. In mei hadden we de teugels niet zo fel mogen loslaten. Hoe dan ook: Dit had ik helemaal niet verwacht."



"Ik hoorde voor het eerst over het virus in de media, zoals iedereen, toen het in China allemaal begon", vertelt Molenberghs. "Daar zagen we afschrikwekkende taferelen, maar die leken nog heel ver weg. Daarnaast waren er de collega's, zoals Niel Hens bijvoorbeeld, die beroepsmatig heel veel bezig zijn met pandemiën en infectieziekten. Via die kanalen sijpelde al snel binnen dat dit meer zou worden dan gewoon een nieuwe griepuitbraak."