Handelsakkoord tussen Europese Unie en Verenigd Koninkrijk “kwestie van uren”

Om tot een handelsakkoord te komen, moesten een aantal aartsmoeilijke punten worden opgelost. Zo wilde de Europese Unie absoluut vermijden dat er oneerlijke concurrentie zou ontstaan tussen Britse en Europese bedrijven, omdat Britse bedrijven (mogelijk minder strenge) Britse regels zouden moeten respecteren. Denk aan de regels rond staatssteun of milieu en voedselveiligheid. Een ander heikel punt was de visserij: de toegang van Europese vissers tot Britse wateren.

Het zag er lang naar uit dat er niet op tijd een akkoord zou gevonden worden. Twee weken geleden nog kwam de Europese Commissie met een noodscenario om chaos op de weg, op zee en in de lucht te vermijden in het geval van een no-deal. Maar nu lijkt het erop dat een akkoord snel in zicht is. “We zitten in de eindfase”, klinkt het bij EU-bronnen. Ook wat betreft de visserij, wat een van de moeilijkste punten was, zijn de twee partijen naar elkaar toegegroeid.

"De laatste dagen ging het vooral over visserij en de vraag voor hoelang Europese vissers nog toegang krijgen tot de Britse visgronden en hoeveel ze daar nog kunnen vissen. De Britten willen dat zoveel mogelijk beperken en Europese landen - onder meer België, Frankrijk, Nederland en Denemarken - willen daar natuurlijk zolang mogelijk blijven vissen. Die kloof was de voorbije dagen nog groot. De voorbije uren kwamen er signalen dat er een akkoord in de lucht hangt", weet VRT-journalist Rob Heirbaut.

Over hoe het akkoord er inhoudelijk zal uitzien, daarover lekken voorlopig geen details.

Bekijk de uitleg van VRT-journalist Rob Heirbaut: