Brugge betaalt hotels en B&B's een deel van hun taksen terug: "Ze hebben dan ook een zwaar jaar achter de rug"

De citytaks is de taks die hoteluitbaters hun gasten laten betalen. Dat geld moeten ze dan doorstorten aan de stad, maar Brugge laat nu weten die som voor de eerste 6 maanden van het jaar terug te betalen, met een maximum van 2.000 euro. "De taks bedraagt normaal 2 euro per persoon", zegt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem. "Dat betekent dat wie 100 overnachtingen had, 200 euro terugkrijgt. Wie 1.000 overnachtingen had, krijgt 2.000 euro steun. Maar ook logies die tot 3.000 gasten hadden, krijgen maar 2.000 euro weer." Ook bijna alle B&B's zullen hun citytaks, of een deel ervan, terugbetaald krijgen.

Brugge voorziet in totaal zo'n 300.000 euro om de uitbaters van de diverse logies terug te betalen. "Ze hebben dan ook een zwaar jaar achter de rug", verdedigt burgemeester Dirk De fauw. "De inkomsten van die bedrijven zijn grotendeels afhankelijk van het buitenlands toerisme en dat is de voorbije maanden bijna volledig weggevallen. We hopen dat de ondersteuning het leed wat kan verzachten."