Brusselse organiseert online kerstfeest voor alleenstaanden

Zo'n online etentje is best een grappig zicht, zegt Dejonghe. "Je zet je tablet, computer of smartphone voor je op tafel. Alleen. Maar je eet wel samen met de rest van de online groep terwijl je een gewone conversatie kan voeren. Zo kunnen we kerst toch samen doorbrengen."

Dat er nood is aan een online kerstfeest voor singles, bevestigt Dejonghe. En misschien zelfs nog meer in Brussel. "In Vlaanderen is één op de drie huishoudens alleen, in Brussel is dat de helft. We zijn met veel vrijgezellen in de stad. Veel van mijn vrienden zijn het ook. Alleen kunnen we, net als iedereen, elkaar niet zien door corona. Dan is het fijn om op kerstavond niet alleen te zijn."