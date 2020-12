Kost je volle winkelkar meer dan vóór de coronacrisis? Ja, producten zijn duurder geworden én u koopt anders

"Veel minder voor hetzelfde geld"

Sandra is één van de vele luisteraars van "De inspecteur" die de coronacrisis voelt in haar portemonnee. “Vroeger had ik voor 50 euro een volle kar in de supermarkt, nu ligt er voor die prijs een derde minder in. Ik bak zelf mijn brood, en merk dat de bloem duurder geworden is. En voor een bloemkool betaal je tegenwoordig makkelijk een halve euro meer.”

Het Prijzenobservatorium houdt de evolutie van de prijzen van onze belangrijkste consumptiegoederen bij. Kamerlid Anneleen Van Bossuyt (NV-A) vroeg recent de cijfers voor 2020 op, en die blijken een prijsstijging te bevestigen.

Die stijging is voor een deel te verklaren door het verbod op promoties tijdens de eerste lockdown dit voorjaar. De maatregel diende om het hamsteren tegen te gaan. “Toen het verbod op kortingen wegviel, zijn de prijzen niet altijd terug gedaald tot het oude niveau”, weet Michaël Van Droogenbroeck, financieel expert bij VRT NWS.

Maar hij ziet ook nog een andere verklaring. “Omdat we snel en veilig willen winkelen, kiezen we in de supermarkt vaker voor merkproducten. Net bij die A-merken stegen de prijzen het meest. Bij goedkopere merken was dat minder het geval. We hebben het duurdere kassaticket dus voor een deel zelf in handen.”

Nogal wat luisteraars van "De inspecteur" zijn ervan overtuigd dat de supermarkten dit jaar goed verdiend hebben. “In crisistijden is dat wel altijd het geval” zegt Van Droogenbroeck. “Je zou kunnen zeggen dat we het geld dat we normaal in de horeca zouden uitgegeven hebben, dit jaar voor een groot deel besteed hebben in de supermarkt.”

Maar voor een globale conclusie vindt hij het nog te vroeg. “Vergeet niet dat de supermarkten dit jaar ook extra kosten hadden. Denk bijvoorbeeld aan de maatregelen om karren te ontsmetten of de medewerkers die de hele dag aan de ingang stonden.”

Winnaars en verliezers

De coronacrisis zorgde er in 2020 voor dat een aantal sectoren het ronduit slecht deden, en andere dan weer opvallend goed.

“De horeca was natuurlijk één van de allergrootste verliezers” zegt Van Droogenbroeck. “Maar daardoor steeg de vraag naar afhaalmaaltijden en deed de sector van de food delivery het uitstekend.”

We vonden volgens Van Droogenbroeck ook vaker de weg naar de lokale winkel en buurtsupermarkt. “Daardoor deden ook de producenten van verkoopautomaten gouden zaken, want veel zelfstandige handelaars zetten dit jaar een automaat voor hun deur.”

Heel wat brouwers van pilsbier hadden het lastig door de sluiting van de cafés en de afgelasting van heel wat evenementen. “Speciaal bier en degustatiebieren deden het iets beter”, zegt Laure Stuyck van brouwerijgroep AB Inbev.

Maar AB Inbev vindt het vooral bemoedigend dat de vraag naar non-alcoholische bieren het afgelopen jaar steeg. “Het stigma op 0%-bier is dit jaar weggevallen, mensen zien het als een volwaardig alternatief voor gewoon bier. Een mooi neveneffect daarvan is dat we meer restalcohol hebben in onze brouwerijen, en daarvan maken we onder andere handgels.”