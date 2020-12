Coronadrukte in Oost-Vlaamse testcentra: "Kom alleen met goede reden of officiële doorverwijzing"

De medewerkers van de Meetjeslandse testcentra hebben hun handen vol deze dagen. Er wordt volop getest bij mogelijke besmettingen of bij reizigers die bij vertrek een negatieve test moeten kunnen voorleggen. Maar de testcentra zien ook steeds meer mensen die geen geldige reden hebben voor een test. "Wie zich wil laten testen om veilig de feestdagen in te gaan en dus mogelijk meer contacten te hebben, wordt geweigerd", zegt Tommy Sierens van de huisartsenwachtpost en coördinator van de triagecentra in het Meetjesland. "We vragen dan ook om alleen langs te komen wanneer het echt nodig is."

Wie mag zich dan wel melden voor een coronatest? "Mensen die via een officiële weg zijn doorverwezen", legt Sierens uit. "Wanneer je contact hebt gehad met een patiënt die achteraf covid blijkt te hebben of wanneer je bent gecontacteerd door een contacttracer of door jouw huisarts. Nadien krijg je een code om je aan te melden bij een triagecentrum. Op dat moment ben je een geldige aanvrager.”