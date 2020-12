Deurne sluit tijdelijk oud-kerkhof aan Lakborslei na overlast door hangjongeren

Het kerkhof aan de Lakborslei in Deurne wordt al een tijd niet meer gebruikt als begraafplaats. Het is een groen plekje in een dichtbevolkt district en wordt als park gebruikt. Maar spijtig genoeg hangen er vaak ook jongeren rond die voor problemen zorgen. "Zo probeerden enkelen in te breken in de kerk op het kerkhof. In een aanpalend jeugdlokaal geraakten ze wel binnen door over de muur van het kerkhof te klimmen", zegt de districtsburgemeester van Deurne Tjerk Sekeris (N-VA).

De politie van Antwerpen heeft momenteel de handen vol met controleren of de coronamaatregelen worden nageleefd. En met Oudjaar in het vooruitzicht komen daar de controles op het afsteken van vuurwerk nog eens bij. "De politie heeft ons daarom gevraagd om het kerkhof tijdelijk te sluiten, alvast tot 3 januari", aldus nog Sekeris.