Drie Franse agenten doodgeschoten tijdens interventie voor huiselijk geweld

In Frankrijk zijn drie agenten doodgeschoten nadat ze waren opgeroepen voor huiselijk geweld. Dat gebeurde in een afgelegen dorp in de omgeving van Clermont-Ferrand, in het centrum van het land. Een vierde agent is gewond. De vrouw die slachtoffer werd van het huiselijk geweld, is in veiligheid gebracht. De voortvluchtige schutter is later dood teruggevonden.