Edegem plaatst slimme camera's in Collegewijk om sluipverkeer tegen te gaan

De Collewijk in Edegem heeft veel last van sluipverkeer. Automobilisten die de drukke Antwerpsestraat en Statielei in Mortsel willen mijden, gebruiken de Collegewijk vaak als alternatieve route.



Enkele jaren geleden werden er verdwijnpalen gezet maar die bleken niet bestand tegen het vele verkeer dat er over reed, op momenten dat ze in de grond verzonken waren.



Daarom heeft de gemeente nu voor camera's met nummerplaatherkenning gekozen, om mensen uit de wijk te weren die er echt niet hoeven te zijn. "Al moeten er nog veel knopen worden doorgehakt", zegt schepen voor mobiliteit Birre Timmermans (N-VA). "Wie er wel of niet door mag, moet nog worden beslist en ook tijdens welke tijdslots", aldus de schepen.



Edegem gaat ook overleggen met de buurtbewoners, de stad Mortsel en het district Wilrijk. Eind juni 2021 zouden de slimme camera's moeten werken.