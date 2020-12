Eerste vaccins in West-Vlaanderen  pas na nieuwjaar

Jos Hermans (96) uit Puurs-Sint-Amands is de eerste Vlaming die straks het coronavaccin krijgt. Dat gebeurt maandag in het woonzorgcentrum waar hij verblijft.

In West-Vlaanderen is het nog even wachten op de eerste vaccins. In Kortrijk hopen ze dat ze vanaf 4 januari de eerste vaccins kunnen toedienen. Maar OCMW-voorzitter Philip De Coene is voorzichtig: "Vanaf 4 januari komen de eerste vaccins toe in het AZ Groeninghe, maar het is nog niet zeker of dat genoeg zal zijn voor alle 5200 bewoners van de woonzorgcentra in de 13 gemeenten in de regio Kortrijk. We gaan nu wel al bij alle bewoners na of ze gevaccineerd willen worden of niet."