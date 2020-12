Geen vergunning voor groots woon- en winkelproject van Ghelamco in Sint-Niklaas

Begin september diende projectontwikkelaar Ghelamco een vergunningsaanvraag in om 104 appartementen en 2.500 m2 aan winkelruimte te bouwen in de Stationstraat in Sint-Niklaas. Dat is de winkelstraat in het centrum van de stad. Maar het stadsbestuur weigert nu die aanvraag. Dat wil de binnenstad vooral meer aantrekkelijk en leefbaar maken voor gezinnen en daar leent het bouwproject zich niet toe, zegt schepen Wout De Meester: “Het terrein is uitstekend geschikt voor ontwikkeling. Het ligt pal in het centrum, en alles is op wandel- en fietsafstand. We willen de omgeving zeker in een nieuw jasje steken om winkelpanden en woongelegenheden te bouwen. Maar op het vlak van de woningen wringt het schoentje.”