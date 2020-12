"Glazen huis"-actie van de RTBF brengt recordbedrag van ruim 7 miljoen euro op

De achtste editie van de liefdadigheidsactie vond virtueel plaats vanwege de coronacrisis. Het glazen huis stond aan de VRT-toren (waar ook de RTBF gehuisvest is) en het publiek kon via een online "fanwall" met de presentatoren interageren.

Er was ook een tent opgezet om vanop een veilige afstand genodigden te ontvangen, onder wie zanger Salvatore Adamo. De 144 uren durende radiomarathon werd uitgezonden op Vivacité en het platform Auvio.

Viva for Life bestaat al sinds 2013 en er werd al meer dan 30 miljoen euro verzameld. Honderden projecten georganiseerd door 230 organisaties in Wallonië en Brussel werden zo al gesteund. De actie werd opgestart nadat de Federatie Wallonië-Brussel had bekendgemaakt dat één kind op de vier opgroeit in armoede.