Gratis maandabonnement van De Lijn voor wie verhuist in of naar Lier, Heist-op-den-Berg of Diest

In Heist-op-den-Berg hopen ze zo mensen warm te maken voor alternatieve vervoersmiddelen: "Ze moeten hun nieuwe buurt leren kennen en uitzoeken hoe ze zich het best verplaatsen. Die zoektocht is hét moment om mensen ermee kennis te laten maken."

Zijn er dan wel genoeg alternatieven voorzien in de gemeente? "Ik besef dat het aanbod nog beperkt is", zegt Vantyghem, "maar het is de bedoeling om dat ook wel verder uit te bouwen dan. Als je wil dat mensen er gebruik van maken, dan moet je er ook voor zorgen dat het er is. Het is dus een beetje uitzoeken hoeveel we al moeten investeren, maar dat is ook iets dat bovenlokaal in de vervoerregio's onderzocht wordt."