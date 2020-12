Hoe klinkt 2020? Beluister hier de jaaroverzichten van VRT NWS

Martine Tanghe presenteert vanavond om 20.35 uur "2020 - het nieuwe normaal" op Eén. Zo lang hoeft u niet te wachten op het einde van 2020, want we brengen u nu al het eerste jaaroverzicht van Radio 1 en VRT NWS. Als u onderweg bent naar (alweer) een wandeling met vier of een feest met dat ene knuffelcontact, is dit de ideale manier om dit jaar uit te zwaaien.