"Vaccinatieoorlog" in Brazilië: president Bolsonaro talmt, deelstaat São Paulo kiest voor Chinees vaccin

Intussen is de kwestie ook de inzet geworden van een politieke strijd. Want de gouverneur van de deelstaat São Paulo, João Doria, wil wél vooruit. Hij is in zee gegaan met een Chinese leverancier, om al in in januari te kunnen beginnen vaccineren. "Zo is er een soort vaccinatieoorlog uitgebroken tussen die deelstaat en de federale regering onder leiding van Bolsonaro."

