Leuvense studenten kunnen studeren in personeelsrestaurant ministerie van Financiën  

In het restaurant van de Philipstoren is er plaats voor 104 studenten. De studenten kunnen er terecht tijdens de werkdagen van 9 uur tot 17 uur. Wie in het restaurant wil gaan studeren moet wel reserveren. Dat kan vanaf 2 januari via de website van de KU Leuven. Voorlopig kunnen studenten tot vrijdag 29 januari gaan blokken in het restaurant. Afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis en het thuiswerk van de ambtenaren wordt bekeken of die periode kan worden verlengd.