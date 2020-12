Genks bedrijf H. Essers distribueert coronavaccin: “Blij dat we onze expertise in kunnen zetten voor de Europese bevolking”

Veel mensen kijken er naar uit om het vaccin te krijgen en zich zo te beschermen tegen het coronavirus. Maar als je zo’n vaccin van Pfizer en Biontech toegediend krijgt zal dat ook deels te danken zijn aan het logistiek- en transportbedrijf H. Essers. Joris Mertens, verantwoordelijke voor het farma transport bij H. Essers: “We vinden het fijn als bedrijf dat we kunnen meewerken, dat we onze expertise kunnen aanbieden aan de bevolking, in België, in Europa om het vaccin te leveren.”