Leve de lockdown voor leveranciers van maaltijdboxen: nooit waren die zo populair

Marktleider HelloFresh is intussen actief in 14 landen. Het Nederlandse bedrijf zag zijn klantenaantal stijgen van 2,61 miljoen vorig jaar naar 5 miljoen in 2020. Het aantal geleverde boxen is zelfs meer dan verdubbeld. Vandaag staat de teller op 19,49 miljoen, terwijl dat vorig jaar nog 9,11 miljoen was.