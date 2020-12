Maatregelen ter beteugeling van het wilde knuffelgedrag der voetballisten

Niet onterecht ergert de buitenwereld zich geelzwart aan het wilde knuffelgedrag der voetballisten nadat er een doelpunt is gescoord of nadat een wedstrijd onverhoopt is gewonnen. Waarom krijgen die geen boete en moet een gewone mens tweehonderdvijftig euro afdokken wanneer hij zich illegaal aan knuffelingen te buiten gaat? vroeg een kritisch burger zich af in De Zevende Dag. Geef hem (m/v/x) eens ongelijk!

Niet toepasbaar in het heetst van de voetbalstrijd? Kom nu. Wat let de voetballers om een licht kangoeroetasje te dragen over of onder hun clubshirt, waarin ze een veelvoud aan briefjes van vijftig bewaren met het oog op onmiddellijke inning. Of waarin ze hun smartphone kunnen opbergen als ze online-betaling verkiezen. Volgens mij doet u de voetballers zelfs een plezier wanneer ze hun smartphone ook op het veld mogen meenemen.