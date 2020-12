Manneken Pis van Koksijde gestolen: "Niet zo waardevol in geld, maar grote emotionele betekenis"

Wie dacht dat hij voor Manneken Pis in Brussel moest zijn, heeft het fout. Er staat een identiek beeldje in Koksijde, of liever: stond. Want het beeldje op het Bad Schallerbachplein is losgemaakt en gestolen. Wanneer het beeldje precies is weggehaald is niet duidelijk. Het moet in de loop van de voorbije dagen zijn, want zondag stond het er nog. De politie van de zone Westkust is begonnen met een onderzoek. Mensen die tips hebben, mogen hen zeker contacteren.