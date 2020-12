Mechelen maakt nieuw kunstwerk om zanger Louis Neefs te herdenken

Mechels zanger Louis Neefs kwam op 25 december 1980 samen met zijn echtgenote om in een auto-ongeval in Lier. Hij was nog maar 43.

De stad Mechelen wil Neefs, bekend van liedjes zoals "Jennifer Jennings", "Laat ons een bloem" en "Zondagmiddag Liliane" herdenken met een nieuw kunstwerk.

Het oude kunstwerk voor Neefs, "Klokken in de wind" stond in het Tivolipark in Mechelen maar werd weggehaald omdat er asbest in zat die vrijkwam.

"In plaats van het te restaureren is dan beslist om er een nieuw te laten maken", zegt Mechels schepen van cultuur Björn Siffer (Groen).

Voor het nieuwe kunstwerk gaat de Academie voor Beeldende Kunsten in Mechelen in het voorjaar van 2021 een wedstrijd uitschrijven. Daar kunnen alle (oud)-studenten op inschrijven. Uit alle ontwerpen kiest de jury vijf laureaten. Een van die ontwerpen zal worden uitgevoerd, voor een bedrag van 50.000 euro. Dat dekt de gage van de kunstenaar maar evengoed de materialen om het werk te maken.

"In het najaar van 2021 willen we het kunstwerk dan officieel inwijden, in aanwezigheid van bevriende muzikanten en de familie van Louis Neefs. Vermoedelijk krijgt het werk een plekje in de buurt van het Cultuurplein. Dat wordt vergroend en ook onze Academie en Cultuurcentrum zijn daar gevestigd", besluit schepen Siffer.