Meer dan 100 doden bij nieuw bloedbad in Ethiopië

Ook vanavond nog zouden de bewoners in afgelegen dorpen omsingeld en bedreigd worden, aldus het hoofd van de Nationale Beweging van de politieke partij Amhara die met enkele bewoners had gesproken. Amhara is ook de naam van de op een na meest bevolkte etnische groep in Ethiopië. De bewoners zijn de afgelopen weken herhaaldelijk het doelwit geweest van aanvallen.

Bij een rebellenaanval op 1 november in de verre westelijke regio van Oromia kwamen volgens Amnesty International minstens 54 mensen om het leven. Ook begin oktober zijn er bij een aanval minstens 14 burgers gedood. In september sloegen bij een aanslag meer dan 300 mensen op de vlucht.

Deze nieuwe aanval staat ​​los van de burgeroorlog in Tigray, in het noorden van Ethiopië. De Ethiopische regering voert er sinds begin november oorlog tegen regionale strijdkrachten. Honderdduizenden mensen sloegen op de vlucht voor het conflict. Onder hen ook veel mensen die eerder al gevlucht waren uit buurland Etritrea en in vluchtelingenkampen in Tigray verbleven.