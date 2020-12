Meer mensen kregen politiebescherming in het coronajaar 2020, onder meer ook West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé

Het is een vreemd jaar geweest voor West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé. Als verantwoordelijke voor de veiligheid moest hij de afgelopen maanden beslissingen nemen om te voorkomen dat corona zich verder zou verspreiden in West-Vlaanderen. En die beslissingen vielen niet altijd bij iedereen in goede aarde. Het kwam zelfs zo ver dat de gouverneur bedreigingen kreeg. "Ik heb dat toen aan de politie laten weten en zij hebben beslist om vaker te patrouilleren in mijn buurt. Dat was in de periode april-mei. Om het uur kwam er politie langs mijn huis of langs mijn ambtswoning in Brugge om te kijken of alles oké was. Op een bepaald moment belden ze zelfs aan, omdat er een raam openstond en ze bang waren dat er iets aan de hand was. Schitterend werk en een mooi bewijs dat ons veiligheidssysteem werkt. Maar leuk is anders. De dreigende manier waarop sommige mensen mij benaderden of de gortige verwijten die ze mij stuurden, je houdt het niet voor mogelijk. Die maatregelen neem ik ten slotte ook maar voor het algemeen belang, hé."