Met deze nieuwe regels moet de kwaliteit van woningen makkelijker te controleren zijn

Aan de basis verandert niets: Vlaanderen heeft minimumeisen voor woningen die verhuurd worden - gezondheid, veiligheid, comfort en noem maar op. Maar tot nog toe werd de kwaliteit beoordeeld met strafpunten, en op basis daarvan werd beslist of een woning verhuurd mag worden of onbewoonbaar moet verklaard worden.



"Dat is ingewikkeld", zegt Diependaele in De Ochtend op Radio 1. "We hebben nu de methode van controle aangepast. Er komen drie categorieën, waardoor de 500 Vlaamse woningcontroleurs meer nuance kunnen aanbrengen, en het ook duidelijker wordt voor de eigenaars of hun woning voldoet om verhuurd te worden."

In de eerste categorie zal nu een gebrek worden vastgesteld, in de tweede een zwaarder gebrek dat een reden is om een woning ongeschikt te verklaren en in de derde categorie gaat het over een gezondheidsrisico. Diependaele: "En dan wordt het makkelijker om een woning onbewoonbaar te verklaren."