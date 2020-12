Minister-president Jambon moedigt Vlamingen aan in videoboodschap: "Laten we nu doorzetten"

Tegelijkertijd hebben veel mensen het nog veel moeilijker, beseft Jambon. "Mensen die eenzaam thuis of aan hun ziekbed gekluisterd zitten, mensen die door het virus een geliefde verloren hebben, mensen die financieel in de problemen raken. Ik denk aan wie vreest voor zijn job of zaak. Aan jongeren die het niet meer zien zitten. Laten we hen steunen op allerlei manieren", zegt hij. "We mogen elkaar dan wel niet vastpakken, maar we mogen elkaar nu vooral niet loslaten."



De minister-president roept Vlamingen op om er het beste van te maken. "Inderdaad, thuis kunnen we maar heel weinig mensen ontvangen en op café of restaurant gaan is er al helemaal niet bij. Maar we kunnen wel in beperkte groep gaan wandelen of fietsen, en verrassend schone plekjes of gebouwen ontdekken." Mensen vinden mogelijk ook opnieuw de tijd om te genieten van "een goed boek, een aangrijpende film of mooie muziek", oppert Jambon.

Om zo snel mogelijk terug zonder strenge coronamaatregelen te leven moeten mensen wel de huidige regels blijven opvolgen, waarschuwt de Vlaams minister-president, anders liggen er misschien nog verstrengingen in het verschiet. "Ik zou u zo graag aan de vooravond van kerstmis een blij verhaal brengen. Maar de omstandigheden zijn er niet naar. Als we die cijfers en die curve niet omlaag krijgen, dan bestaat de kans dat we nog meer van onze vrijheid moeten prijsgeven. Dat zou bijzonder onaangenaam zijn, maar uiteindelijk blijft gezondheid ons kostbaarste goed."