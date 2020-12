Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: "Ik moet nog wennen aan mijn nieuwe rol, maar ik blijf in de eerste plaats Annelies"

Annelies Verlinden is geboren in Merksem en woont in Schoten. Tot voor kort was ze advocate maar nu is ze alom bekend als onze Minister van Binnenlandse Zaken. Door de coronacrisis werd ze meteen voor de leeuwen gegooid en moest ze al snel belangrijke beslissingen nemen en knopen doorhakken.



"Het is niet gemakkelijk, maar dat is het voor niemand", zegt ze. "Het is een zeer bijzonder tijdperk, waarin we dikwijls op zeer korte termijn belangrijke beslissingen moeten nemen die een grote impact hebben op het leven van veel mensen."