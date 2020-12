Minister Vandenbroucke verduidelijkt: kinderen tellen (binnenshuis) ook mee als knuffelcontact

Tommelein is tot zijn scha en schande inderdaad in de fout gegaan, zo blijkt. Toegegeven, in het Ministerieel Besluit van 28 november werd er met geen woord over kinderen gerept.

Dit is wat er letterlijk instaat over knuffelcontacten: "Ieder huishouden mag per lid maximum één zelfde duurzaam onderhouden nauw contact per 6 weken per keer in huis of in een toeristisch logies ontvangen."