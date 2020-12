3 op de 4 Belgen zeggen dat ze maatregelen zullen volgen in kerstperiode, "maar gevoel van ontmoediging groeit"

Onze motivatie is dus erg gemengd en het schommelt. "Op sommige momenten geraken we ontmoedigd en dreigen we er de brui aan te geven", klinkt het. "Het gebrek aan perspectief op korte termijn speelt hierin ongetwijfeld een rol."

Vansteenkiste roept de overheid daarom op om zeer concrete (tussen)stappen en doelen voorop te stellen. "Verschillende indicatoren wijzen op een toenemende ontmoediging. Om met dit gevoel om te gaan, is het belangrijk dat we de noodzaak blijven inzien, dat we perspectief op de korte termijn krijgen en een duidelijk verband zien tussen wat we doen en wat het oplevert." Er is wel het goede nieuws over de start van de vaccinaties, maar dat speelt vooral op de lange termijn.