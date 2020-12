Museum M in Leuven ontvangt in coronatijden dubbel zoveel bezoekers als vorig jaar

Bij Museum M in Leuven krijgen ze per dag zo'n 78 bezoekers over de vloer, nu zijn dat er 150. En dat is toch wel best opvallend in coronatijden. Ook heel wat kinderen hebben intussen het museum ontdekt. "Momenteel lopen er in Museum M en in de Sint-Pieterskerk een aantal gezinsparcours voor verschillende leeftijden", zegt woordvoerster Hanne Grégoire. "Voor kleine kinderen van vier tot twaalf jaar zijn er heel wat papieren doeboekjes die kindjes op hun eigen tempo kunnen doen, en waarbij ze spelenderwijs doorheen het museum kunnen gaan."