Nieuwe covid-gezondheidsenquête: sociale en mentale gezondheid gaat achteruit, meer mensen willen zich laten vaccineren

In de enquête geeft 60% aan gevaccineerd te willen worden wanneer het vaccin beschikbaar is. Dat is een stijging met 10% ten opzichte van de vorige editie. 25% van de mensen twijfelt nog, 15% zegt niet gevaccineerd te willen worden.

De belangrijkste motivatie om zich te laten vaccineren is het verlangen om terug te keren naar het normale leven. De belangrijkste redenen voor twijfel of weigering zijn mogelijke bijwerkingen en het gebrek aan kennis over de effecten op lange termijn.