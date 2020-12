Opnieuw 70 kg illegaal vuurwerk ontdekt, drie personen opgepakt

De lokale politie van de zone Brussel West heeft opnieuw drie personen opgepakt die illegaal vuurwerk invoerden en aan de man brachten. Begin december had de politie al een eerste man opgepakt die hetzelfde deed en het was het onderzoek naar die man dat de politie op het spoor van de andere drie zette. Toen trof de politie in een garagebox 150 kilo vuurwerk aan, met een verkoopwaarde van 15.000 euro. De verdachte bracht het vuurwerk aan de man via een anonieme Snapchat-account.