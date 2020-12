Nog 3 maanden proefdraaien en we kunnen de Gentse Sint-Baafskathedraal én het Lam Gods weer bezoeken

"Vroeger was alleen de benedenkerk, het schip, toegankelijk, maar door de ingrijpende werken zijn nu de volledige kathedraal en het kapittelhuis te bezoeken. In het kapittelhuis vind je, naast het kapittel, ook de sacristie en is er ruimte voor bezinning of vergaderingen. Wie het parcours verder volgt, komt in de Sacramentskapel, waar de vitrine staat waarin het Lam Gods op 25 maart 2021 komt. Door plaatsgebrek kan het wereldberoemde veelluik van Jan Van Eyck niet meer in de Veytkapel, waar het eerst stond. De vitrine zit in een zwart stalen constructie. Het altaar staat er ook nog niet, maar het pneumatisch systeem is er wel al. Dat zal ervoor zorgen dat het retabel twee maal per dag open en dichtgedaan wordt. Zo kan iedereen het altijd volledig zien. Je kan nog altijd volledig rond het Lam Gods stappen, maar voor grotere groepen is zo’n systeem beter. In de vitrine is een constante temperatuur van 16°C en worden ook de luchtvochtigheid en de lichtinstellingen geregeld. Want we moeten het gerestaureerde werk in de beste condities proberen te bewaren.”

