Organisator cyclocross Diegem: "Voor het eerst in 46 jaar thuis met eindejaar nu cross niet doorgaat"

"Normaal zouden we nu bezig zijn met de voorbereidingen," vertelt Francis Bosschaerts, voorzitter van de wielerclub Sint-Anna-Vooruit. "Want twee weken voor de cross bouwen wij het parcours op. Het is de eerste keer in 46 jaar dat ik vrij ben tussen kerstmis en nieuwjaar. Ik had er van kunnen profiteren en een paar dagen gaan logeren in een hotel in Luxemburg, maar ook dat kan nu niet. Dus we blijven op ons gemak thuis."