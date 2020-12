Pastoor Holsbeek kan toch middernachtmis houden dankzij letterlijk achterpoortje

Niet alleen de online middernachtmis is een succes, ook alle andere vieringen die de pastoor de afgelopen maanden via zijn Facebookpagina tot bij de mensen bracht. "Ik draag zeker niet alleen de nachtmis met Kerstmis op, maar ook nog vijf andere eucharistievieringen. Om 16u, 18u, 20u en 22u. Die zijn voor de avondklok zodat er telkens 15 mensen kunnen aansluiten. We doen de herberg niet op slot, maar je moet wel een plaatsje reserveren. Of het online volgen. Dat zijn toch makkelijk een paar honderden gelovigen." Geen rustige kerst dus voor pastoor Penne: "We zijn er dan ook om de mensen te dienen (lacht) Eten doe ik wel tussendoor." Wie de nachtmis van de pastoor van Holsbeek wil volgen, kan dat via de livestream op zijn Facebookpagina.