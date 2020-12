Poeliers hebben grote overschotten dikke kalkoenen: "Alle kleine bubbels bestellen kleine kalkoen"

Het is een gekkenhuis bij de poelier in Sint-Amandsberg bij Gent. De meest traditionele kerstmaaltijd is nog altijd gebraden kalkoen, maar er is dit jaar wel een probleem: voor onze kleine familiebubbels hebben we geen enorme kalkoenen nodig. En dat gewichtsverschil hebben de gevogeltekwekers niet meer kunnen rechttrekken. De ploeg van "Het Journaal" ging kijken hoe de winkelier dat oplost.