President Trump geeft gratie en strafvermindering, vooral aan veroordeelde bondgenoten

De meest opvallende veroordeelden die mogen vrijkomen, zijn de vier voormalige privé-bewakingsagenten die waren veroordeeld in de zogenoemde Blackwater-affaire. Zij waren ingehuurd tijdens de oorlog in Irak en schoten in 2007 met machinegeweren op Iraakse burgers terwijl ze een militair konvooi begeleidden.

De bewakingsfirma's hebben altijd beweerd dat de mannen schoten uit zelfverdediging. Getuigen en familieleden hadden het over een schietpartij op onschuldige burgers onder wie twee kinderen. De zaak veroorzaakte veel ophef, met name over de inzet van privé-firma's tijdens de oorlog.

De hoofdbeklaagde, Nicholas Slatten, kreeg in 2015 levenslang. De drie anderen, Paul Slough, Evan Liberty en Dustin Heard kregen 30 jaar cel. Hun familieleden ijverden al jarenlang voor hun vrijspraak. Die komt er nu.