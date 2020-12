Quarantainecontrole door lokale politie pas voor volgend jaar

"Ook wij willen dat de uitwisseling van die gegevens volledig in regel is met de privacywetgeving. Als dat in orde is, is het helemaal duidelijk hoe burgemeesters die gegevens kunnen krijgen en de controles kunnen laten uitvoeren", verduidelijkt Debast. Burgemeesters zouden namelijk de gegevens krijgen van iedereen in hun gemeente die besmet is of in verplichte quarantaine moet omdat die mogelijks besmet is.