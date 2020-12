Rijstrook minder op kustlaan tussen Zeebrugge en Blankenberge om ruimte te maken voor fietsostrade

Door de aanleg van het fietspad zal er in elke rijrichting nog maar 1 rijstrook overblijven tussen Zeebrugge en Blankenberge. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe verwacht daardoor geen files: "Zal het onredelijk druk worden? Daar gaan wij niet van uit", zegt hij. "Bij de studie was iedereen betrokken die er een mening kan over hebben. Dat gaat dan over de stadsbesturen van Brugge en Blankenberge, Wegen en Verkeer, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, maar ook de provicie en een privé studiebureau. Als al die partners tot het besluit komen dat dit een goede oplossing is, dan heb ik daar vertrouwen in."