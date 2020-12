Hoe vieren royals kerst nu? Schuiven met "bubbels", meter afstand op de foto en Queen breekt met 33 jaar oude traditie

In Noorwegen viert de Noorse koninklijke familie samen. Koning Harald en koningin Sonja rijden voor kerstavond en -dag naar Skaugum, het optrekje van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit in hoofdstad Oslo. De andere feestdagen brengen Haakon en Mette-Marit door in Uvdal, op het koninklijke landgoed waar ze vorig jaar ook eindejaar vierden. Harald en Sonja bleven en blijven in deze coronatijden (apart) wonen in hun zomerverblijf Bygdø Kongsgård. Kerst viert het koninklijke paar anders in hun buitenverblijf Kongsseteren. Ook prinses Märtha Louise en haar drie tienerdochters zullen van de partij zijn met Kerstmis.



Noren kunnen de feestdagen doorbrengen met 10 extra (en steeds dezelfde) gasten die niét behoren tot het huishouden, mits respect van de nodige fysieke afstand (in Noorwegen is dat 1 meter). "En social distancing... van het uitdelen van de cadeautjes tot het serveren van koffie en koekjes", legde premier Erna Solberg uit op de laatste persconferentie.



Voor de festiviteiten werden nieuwe kerstfoto's genomen met de familie waarbij de oudere en jongere generatie overduidelijk afstand hielden: